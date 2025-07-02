Work.ua з’ясував, яку роботу найчастіше шукають ветерани після завершення служби

Понад половина опитаних Work.ua ветеранів (55%) не знають, яка робота їм підійде. і 23% не розуміють, із чого почати.

Про це пише сайт Work.ua, який у червні провів опитування серед ветеранів, зареєстрованих на платформі.

Згідно з опитуванням, 29% респондентів не можуть повернутись до попередньої роботи. Заважають поранення, втрата кваліфікації, зміни в житті. Ще 19% ніколи не працювали в цивільному секторі.

"Ветерани відкладають пошук або погоджуються на перше, що трапляється. І не тому, що це усвідомлений вибір, а тому, що це хоч якийсь шанс. Випадкова вакансія — не завжди шлях до гідного повернення. Тому важливо, щоб ветерани бачили перед собою можливості, вчилися говорити про свій досвід цивільною мовою, не залишалися наодинці, а зверталися до консультантів", – говориться у публікації.

За даними платформи, багато ветеранів вибирають сферу охорони та безпеки, бо бачать у цьому пряме продовження військового досвіду. "Це схоже на логічний і безпечний перехід, оскільки форму замінює форма, команду замінює команда, а чітка інструкція зберігає відчуття контролю", – говориться у публікації.

Понад 30% респондентів зазначили, що планують працювати або вже працюють у сфері охорони та безпеки чи в приватних охоронних фірмах.

"Коли не видно інших варіантів, коли немає підтримки в перекладі військового досвіду на цивільні професії, сфера безпеки стає автоматичним вибором, щоб повністю не дезорієнтуватися", – пише сайт.

Work.ua підкреспює, що роботодавці мають бачити не просто статус, а фахівця. Давати відповідь, навіть якщо це "ні". Включати у свої команди людей з досвідом служби не з благодійності, а з поваги й розуміння цінності.

"Після завершення служби багато військових стикаються не лише з новим ринком праці, а й з глибшою кризою ідентичності", – зазначено у публікації.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну посилило демографічні проблеми. В Україні ще є резерви робочої сили – це люди економічно активного віку, які з різних причин не залучені до ринку праці.

Найбільші групи – внутрішньо переміщені особи (ВПО), люди з інвалідністю, досвідчені кандидати віком 50-55+, а також студенти, пенсіонери, ветерани. Бізнес має переглядати підходи до інклюзії, найму та управління персоналом, зазначила перша заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак.

Також повідомлялося, що у квітні В Україні рекордно зросла кількість вакансій для людей без досвіду та студентів. У дослідженні Work.ua.говориться про тенденцію — збільшення кількості роботи для студентів: людей, які паралельно здобувають освіту, готові наймати на 25% вакансій компанії.