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Дмитро Денисов співзасновник Easy Busy

Все, що бізнесу потрібно знати про CRM

22 липня, 13:00

Якщо хтось хоче автоматизувати свій бізнес через CRM, то нижче поради з чого почати, коли блокноти закінчились, а Excel-таблички зависли?

Як показують дослідження, після впровадження CRM (Customer Relationship Management або система управління взаємовідносинами з клієнтами) конверсія клієнтів зростає на 300%. Водночас багато підприємців переконані, що "автоматизація – це складно". Вони бояться, що "щось може піти не так". І при цьому десь на бекграунді постійна думка: "Нам би щось… системне".

Ми це чуємо постійно, особливо від малого й середнього бізнесу. І правда в тому, що CRM – це інструмент не лише для корпорацій. Це історія про щоденний порядок у роботі, навіть якщо у вас двоє людей у команді і двадцять клієнтів.

Як виглядає бізнес без системи

Зазвичай у підприємця все в різних табличках, щось – у Viber чи Google Docs, щось – у нотатках. Часто губляться не лише нотатки, а й клієнти. Замовлення плутаються, менеджери забувають фоллоу-апи.

При цьому власник нюансів не бачить, катастрофи наче й немає, але "відчуває, що щось не так". Час спливає, прибутки не зростають або зростають набагато повільніше, ніж могли б, адже немає чіткого розуміння, що відбувається насправді.

Що дає CRM

Уявіть собі: ви щойно зайшли в систему – і одразу бачите, хто ваші клієнти, що замовили, коли повернуться, хто що має зробити сьогодні і куди провалився той самий "передзвоніть завтра". Ніяких зниклих чатів, таблиць по сто рядків і питань "де воно все?".

Тобто, простими словами, CRM збирає все в одному місці (клієнтів, завдання, продажі), нагадує, коли писати/дзвонити, не дає губити заявки, показує, що працює, а що – ні.

І результат не змушує чекати. 74% підприємців кажуть, що автоматизація допомогла краще зрозуміти клієнтів. Точність звітів зросла на 42%, а з ними – і точність прогнозування ймовірних витрат. І найголовніше – прибуток зріс на 245% завдяки використанню в роботі CRM-платформ. Непогано, правда?

Як це працює: кейси

Отже, до нас звернулась власниця студії краси в Києві. В команді – вісім фахівців. Ну і все по класиці: записи в Google-календарі, база клієнтів у Viber, щоденні "А де Анна о 15:00?". І – плутанина, паніка, втрачені можливості і гроші.

За тиждень після інтеграції CRM, а саме – налаштування календаря із онлайн-записом, перенесення всієї бази клієнтів, створення шаблони задач – команда "видихнула". А конкретно: клієнти записуються самі, власниця перестала бути "диспетчером", хаос зник і не повернувся – все під контролем.

Інший кейс – компанія, яка надає бухгалтерські послуги. Чотири менеджери працювали хто як звик. Хтось листувався з клієнтами в пошті, хтось – у месенджерах, не було єдиної бази, власник не бачив нічого, і в цьому безладі клієнти просто зникали.

Після появи CRM: впорядкована база контактів, налаштована воронка продажів, додались задачі з нагадуваннями, інтегровані месенджери тощо. Диво сталося за кілька днів: кожен бачить, з ким працює, ніхто не забуває перетелефонувати, власник бачить угоди в реальному часі, і головне – клієнти задоволені і всі на місці.

Яку систему обрати

CRM-системи мають очевидні переваги для компаній, які націлені на пряму взаємодію з клієнтом. Неважливо, чим саме ви займаєтесь – крафтовим виробництвом меблів чи відкрили новий салон краси у своєму місті, автоматизація впливатиме на ваші продажі, якість обслуговування клієнтів, рівень команди і, звичайно ж, розвиток бізнесу.

54% українських компаній вже використовують CRM – і в основному українські. Бо – дешевше, зрозумілий інтерфейс, підтримка на місці, врахування особливостей вітчизняного ринку. Але досі 17% компаній сидять на CRM з країни-агресорки. Три роки тому було більше. Але, серйозно… ви ще там?

Щоб визначитись, проаналізуйте власні бізнес-процеси і що саме потребує покращення: продажі, обробка замовлень, обслуговування клієнтів. Тобто тут головне питання – не "яка дешевша?", а "що саме болить?". Хаос у продажах? Пропущені клієнти? Все в Excel, і воно глючить? З цього й починайте.

CRM – це як інструмент у майстра: береш – і робиш. Десь отримали покращення – можна переходити до наступного етапу. Тим більше, що і команді, і обов’язково її керівнику потрібно бути залученими в процес і розуміти, як все працює. CRM – це те, що вдосконалює роботу, але не робить її замість вас.

Скільки це коштує

Зазвичай CRM-системи пропонують безоплатний тестовий період на тиждень, щоб все поклацати і зрозуміти, як воно працює. Далі підприємець може обирати пакети – від стандартного до преміум. Все залежить від кількості користувачів, яких треба підключити, і потрібного функціоналу.

Комусь потрібен базовий, комусь – розширений (якщо потрібні скрипти, ведення складського обліку, продажів тощо). І вартість такої CRM становить від 500 грн до 1200 грн на місяць.

Для малого бізнесу CRM зазвичай окупається за 1–3 місяці. І це легко пояснити: команда працює швидше, менеджери не випадають з задач, менше клієнтів втрачається, мінімізуються помилки.

Своєю чергою, власник в режимі реального часу бачить, що відбувається, краще розуміє, скільки заробить (і витрати прогнозує точніше). А ще це просто менше стресу і більше часу на розвиток.

Якщо міркуєте про CRM, тримайте кілька порад:

  • зрозумійте, навіщо вам CRM: що саме хочете покращити і де точки втрат;
  • залучіть команду – запитайте, що заважає в роботі;
  • визначте прості показники успіху: кількість заявок, продажі, клієнти;
  • якщо щось не працює – звертайтесь у підтримку, не кидайте все на півдорозі.

Адже сучасні CRM – це про спокій власника, порядок у команді, клієнтів, які не губляться і бізнес, який працює системно. Головне – взяти цей інструмент до рук і почати користуватися.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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