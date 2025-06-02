Вперше за рік компанії всіх секторів позитивно оцінили свою ділову активність

Уперше з травня 2024 року зростання очікували підприємства всіх секторів економіки України.

Про свідчать результати опитування Національного банку.

" Жвавий споживчий попит, стійка ситуація в енергетиці, надходження міжнародної фінансової допомоги, а також сезонний чинник позитивно вплинули на очікування підприємств", – йдеться в повідомленні.

Водночас стримуючими чинниками залишалися посилення обстрілів критично важливих об’єктів, курсові та інфляційні очікування, дефіцит кваліфікованих кадрів.

Зазначається, що у травні 2025 року індекс очікувань ділової активності (ІОДА) становив 50.8 порівняно з 49.4 у квітні 2025 року та був вищий за рівень у травні 2024 року (48.0).

За даними НБУ, підприємства будівництва найоптимістичніше оцінили свої поточні економічні результати завдяки сталому внутрішньому попиту та сезонному чиннику: секторальний індекс у травні становив 51.5 порівняно з 47.3 у квітні 2025 року (у травні 2024 року – 49.8).

Підприємства промисловості четвертий місяць поспіль надали позитивні оцінки результатів своєї діяльності завдяки жвавим споживчим настроям і стійкій ситуації в енергетиці: секторальний індекс у травні становив 51.1 порівняно з 51.8 у квітні 2025 року (у травні 2024 року – 48.8).

Підприємства торгівлі третій місяць поспіль зберегли позитивні оцінки результатів своєї поточної діяльності: секторальний індекс у травні становив 50.3 (у квітні 2025 року – 51.2, у травні 2024 року – 47.7).

Підприємства сфери послуг уперше з травня 2024 року оптимістично оцінили результати своєї поточної діяльності завдяки налагодженню логістичних ланцюгів, а також пожвавленню попиту: секторальний індекс зріс до 50.9 у травні (у квітні 2025 року – 46.3, у травні 2024 року – 47.2).

Як зазначають в Нацбанку, на тлі очікуваного сповільнення темпів зростання закупівельних цін опитані підприємства промисловості, торгівлі та сфери послуг були налаштовані на помірніше здорожчання закупівельних цін, а також цін / тарифів на власну продукцію / послуги, натомість будівельні компанії очікували на їх незначне прискорення.

Оцінки щодо зайнятості залишалися неоднорідними. Підприємства будівництва були налаштовані на збільшення чисельності персоналу. Натомість керівники підприємств інших секторів очікували на зменшення.

Нагадаємо:

У квітні Індекс очікувань ділової активності становив 49,4 порівняно з 51,8 у березні 2025 року (у квітні 2024 року – 52,3).