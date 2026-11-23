На Дніпропетровщині у шести районах російські війська поцілили у інфраструктуру, склади та автозаправну станцію та житлові будинки.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Двоє людей загинули, ще троє дістали поранень. Понад 40 разів ворог атакував шість районів. Бив безпілотниками та артилерією", – написав він у Телеграм.

У Підгородненській громаді Дніпровського району пошкоджені приватні будинки, гараж, інфраструктура.

На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Понівечені багатоквартирний та приватні будинки, складське приміщення, автівки, інфраструктура.

"Двоє людей загинули. Постраждали жінки 68 та 67 років. Вони лікуються амбулаторно", – розповів Ганжа.

У Павлограді пошкоджені гаражі, автівка та автокран. Сталася пожежа.

"У Софіївській громаді на Криворіжжі зайнялася заправка та вантажівка. Постраждав 63-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно", – зазначив Ганжа.

У Шахтарській та Дубовиківській громаді Синельниківського району пошкоджені автівки, ще одна автівка зайнялася у місті Самар.

Нагадаємо:

За два дні ворог атакував чотири енергооб'єкти ДТЕК на Дніпропетровщині, по більшості з них ворог бив уже не раз.