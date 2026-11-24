На Одещині росіяни атакували ферму і склади із пшеницею, але минулося без постраждалих.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Протягом дня ворог не припиняє атаки на цивільну інфраструктуру Одещини", – написав він у Телеграм.

За його даними, внаслідок ударів пошкоджено територію фермерського господарства, склади, де зберігалося майже 1,5 тис тонн пшениці, адміністративну та інше будівлі, легкові автомобілі.

"Минулося без постраждалих. Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків", – додав Кіпер.

Нагадаємо:

Раніше внаслідок російського удару по Одеській області зазнало ушкоджень логістичне підприємство.

У ніч проти 22 жовтня російські війська атакували підприємство з виробництва продуктів харчування на Одещині.