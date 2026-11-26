Росіяни понад 50 разів атакували безпілотниками два райони Дніпропетровщини: пошкоджені підприємства та цивільна інфраструктура.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

За його даними, у Кривому Розі пошкоджені підприємства, складські приміщення, інфраструктура, сільгосптехніка, господарча споруда.

У Зеленодольській, Лозуватській та Карпівській громадах на Криворіжжі ворог поцілив по інфраструктурі та складам.

У Нікопольському районі потерпали райцентр, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Понівечені інфраструктура, дитячий садочок та приватний будинок.

Нагадаємо:

Вночі росіяни атакували об'єкти водопостачання, теплові мережі, торговельні центри, а також поцілили у два іноземні цивільні судна біля Одеси.

Зранку 26 листопада повідомлялося, що у Кривому Розі Дніпропетровської області внаслідок атаки російської армії виникли проблеми з електроенергією.

Станом на ранок 26 листопада через російські обстріли без електропостачання залишилася частина споживачів у семи областях України.