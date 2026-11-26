Вночі росіяни атакували об'єкти водопостачання, теплові мережі, торговельні центри, а також поцілили у два іноземні цивільні судна біля Одеси.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Цієї ночі Росія атакувала об'єкти водопостачання, теплові мережі, торговельні центри та житлові будинки. Удари були по Києву та семи областях. Відомо про щонайменше десять постраждалих", – написав він у Телеграм.

На Дніпропетровщині ворог кілька разів за ніч атакував об'єкти водоканалу. Це свідомий терористичний удар, мета якого — залишити людей без води, зауважив Корецький.

У Кривому Розі та Павлограді внаслідок атак горіли торговельні центри. У Запоріжжі під ударом були теплові мережі, на промисловому підприємстві пошкоджено водогін.

У Харкові дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок, у Києві був ракетний удар по цивільній інфраструктурі.

"У морі поблизу Одеси росіяни атакували два іноземні цивільні судна, які везли понад 100 тисяч тонн зерна", – розповів очільник уряду.

Нагадаємо:

Станом на ранок 26 листопада через російські обстріли без електропостачання залишається частина споживачів у семи областях України.

Група компаній "Блумі", якій належить бренд "Сніжна Панда", припиняє виробництво в Україні після російських атак, що знищили виробничі приміщення та обладнання.