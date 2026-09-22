Ворог завдав удару по заводу в Житомирі

Росіяни завдали удару по одному з підприємств з іноземними інвестиціями в Житомирі.

Про це повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

"Росія продовжує свій терор, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі Житомирщини. Сьогодні ворог вкотре завдав удару по одному з підприємств з іноземними інвестиціями в Житомирській громаді, яке вже потерпало від попередніх обстрілів", – розповів він.

Ймовірно, ідеться про завод німецької компанії Kromberg & Schubert, який вже зазнав удару раніше.

"На щастя, цього разу минулося без жертв та постраждалих. Зараз на об'єкті працюють екстрені служби та фахівці, які долають наслідки обстрілу й фіксують черговий злочин окупантів", – повідомив очільник ОВА.

Зазначимо, що "Кромберг енд Шуберт Україна" (Житомир) — підприємство з 100% іноземними інвестиціями, яке виготовляє електричні бортові кабельні системи для автомобілів.

Нагадаємо:

У ніч на 9 серпня внаслідок російської атаки на Житомирщину було зафіксовано пошкодження цивільних інфраструктурних об'єктів, а також німецького підприємства.

У ніч з 11 на 12 вересня росіяни атакували завод з виробництва кераміки Cersanit Invest у Звягелі на Житомирщині.