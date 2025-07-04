Внаслідок російського обстрілу у Києві пошкоджено залізничну інфраструктуру

У результаті ворожого обстрілу Києва в ніч на 4 липня в межах міста пошкоджена залізнична інфраструктура.

Про це "Укрзалізниця" повідомила у Telegram.

Пасажирські поїзди західного напрямку прямують відхиленим маршрутом через Вишневе та Дарницю, що спричиняє затримки до двох годин.

"Kyiv City Express наразі виконує маршрути тільки північним напівкільцем Святошин — Почайна — Дарниця (в обидвох напрямках). Через суміщення з пасажирськими поїздами можливі відхилення від графіку руху", — повідомила УЗ.

"Роботи по відновленню колії в столиці тривають, вже частково подали напругу, поїзди фастівського напрямку поїхали своїм звичним ходом. Поїзди північно-західного (святошинського) напрямку поки що курсують із резервними тепловозами", — повідомляє УЗ.

Рейси коростенського напрямку курсуватимуть через Почайну та Дарницю — на лівому березі буде додаткова зупинка з можливістю пересадки на Kyiv City Express. Останній здійснює тактовий рух північним півкільцем Дарниця — Русанівка — Лівобережна — Воскресенка — Почайна — Сирець — Святошин.

Відправка поїздів із Києва відбувається із затримкою. Наразі з початкової станції відправлено №705 Київ-Перемишль із затримкою +1:28, №1/123 Харків-Івано-Франківськ, Ворохта із затримкою +4:40 та №21/103 Краматорськ, Харків - Львів із затримкою +4:36.

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