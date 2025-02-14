Владелец Prom.UA и Vchasno.ua инвестировал в стартап по защите интеллектуальной собственности

Владелец маркетплейса Prom.UA Николай Палиенко совместно с группой украинских продуктовых IT компаний Tabula Rasa инвестировали в британский блокчейн-стартап по защите интеллектуальной собственности RICH.

Об этом сообщает пресс-служба RICH.

Research Integrity Chain Ltd (RICH) была основана в Лондоне в январе 2024 года. Среди основателей - украинские IT-предприниматели Дмитрий Шестаков, Андрей Матюхин, и Андрей Афонин.

Платформа создает безопасную среду для проверки подлинности научных статей, исследований и других объектов интеллектуальной собственности, применяя блокчейн и искусственный интеллект.

RICH работает над запуском пилотного проекта с Киево-Могилянской Академией, Лондонской Бизнес-Школой (Великобритания), университетами Беркли и Мэриленд (США), и занимается привлечением pre-seed раунда инвестиций в размере 1 млн. фунтов.

В планах стартапа также сотрудничество с такими организациями как DARPA, National Science Foundation, и BBC.

Николай Палиенко комментируя свои инвестиции в проект отметил, что RICH имеет потенциал стать "золотым стандартом" защиты интеллектуальных прав в глобальном масштабе.