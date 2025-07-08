Виробник чаю "Мономах" заперечує співпрацю з РФ

Український виробник чаю "Мономах" заперечує співпрацю з Росією.

Про це йдеться на сайті компанії.

"Мономах" стверджує, що є на 100% українською компанією та працює виключно у межах чинного законодавства України, у тому числі з дотриманням обмежень, запроваджених у зв’язку з уведенням воєнного стану.

"Ми не співпрацюємо з російською федерацією, не допомагаємо росії та не ведемо бізнес на території ворожої держави", – наголошує виробник чаю.

Компанія вважає "агресивну інформаційну атаку на АТ "Мономах" з необгрунтованими звинуваченнями спланованим тиском на український бізнес".

"Шкода, що журналісти поважного видання, отримавши конфіденційні матеріали, не розібралися в ситуації, не перевірили дані, і оприлюднили неправдиву інформацію, порушивши етичні та законодавчі норми.

Прикро, що інші медіа не вникли у суть і допомогли поширити неправду про компанію, поставивши під загрозу наші бізнес, репутацію і честь", – зазначила компанія.

"Мономах" вважає вказане досудове розслідування необґрунтованим та стверджує, що буде захищати ділову репутацію й правові інтереси в порядку та спосіб, встановлений чинним законодавством.

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Нагадаємо:

7 липня видання "Бізнес.Цензор" писало, що СБУ оголосило власника компанії "Мономах" у розшук у справі про пособництво державі-агресору.

Видання, посилаючись на дані слідства, зазначило, що принаймні з 2018 року українська компанія "Мономах" експортувала вироблену в Україні продукцію до країни-агресорки шляхом прихованого транзиту через Польщу до Білорусі, а вже звідти – до РФ.