Вимоги кредиторів "Комінвестбанку" майже повністю закриті – ФГВФО

За рік від початку процедури ліквідації АТ "Комінвестбанку" кошти виплачені майже всім кредиторам окрім пов'язаних із банком осіб.

Про це інформує Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

"Минув рік від початку процедури ліквідації АТ "Комінвестбанк", яку після укладення угоди про передачу активів і зобов'язань до приймаючого "АСВІО БАНКУ" здійснює Фонд", – зазначає ФГВФО.

"За цей час рівень задоволення вимог кредиторів досяг 9-ї черги, тобто кошти виплачені майже всім кредиторам окрім пов'язаних із банком осіб", – інформує ФГВФО.

Зокрема розрахунок з юрособами "Комінвестбанку", що розпочався наприкінці березня 2025 року, вже в листопаді був здійснений в повному обсязі.

Також задоволено 80% вимог кредиторів 8-ї черги – це вимоги кредиторів банку, крім вимог за субординованим боргом (за судовими рішеннями щодо зобов'язань банку зі сплати штрафних санкцій, за зобов'язаннями банку зі сплати податків і зборів, вимоги фізосіб за депозитними та ощадними сертифікатами банку тощо).

Загалом на початок 2026 року задоволено вимоги кредиторів "Комінвестбанку" на 474,2 млн грн, що складає 92% від загальної суми вимог. Такі темпи погашення вимог кредиторів, у т.ч. бізнесу, є рекордними за весь час діяльності Фонду, говориться у повідомленні.

Фонд застосував інструмент передачі активів і зобов'язань, аналогічний механізму "sale of business" у країнах ЄС або "Purchase and Assumption" у США.

Згідно з угодою приймаючому банку було передано зобов'язання на 303,7 млн грн та активи на відповідну суму – зокрема, частину кредитного портфелю, цінні папери, відділення з основними засобами тощо.

При цьому приймаючий банк зберіг усі умови депозитних договорів, що перейшли від "Комінвестбанку": вид вкладу, валюту, процентну ставку, строк повернення коштів тощо. Тобто за умовами депозитів для клієнтів практично нічого не змінилось крім назви банку.

9 грудня 2024 р. Фонд оголосив відкритий конкурс з метою залучення інвестора/приймаючого банку для виведення з ринку неплатоспроможного АТ "Комінвестбанк".

Переможцем конкурсу було визнано АТ "АСВІО БАНК", який запропонував найменш витратний спосіб виведення банку з ринку – відчуження частини активів і зобов'язань на користь приймаючого банку із подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку. Загалом інтерес до участі у конкурсі виявили п'ять осіб.

31 січня 2025 року було підписано договір про передачу частини активів та зобов'язань АТ "Комінвестбанк" приймаючому банку АТ "АСВІО БАНК".

Загальна гарантована сума відшкодування вкладникам неплатоспроможного АТ "Комінвестбанку" становила 477,6 млн грн.

До укладання угоди про передачу активів і зобов'язань АТ "АСВІО БАНК" під час дії тимчасової адміністрації вкладникам за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів було виплачено 215,1 млн грн. Решту зобов'язань взяв на себе приймаючий банк.

Нагадаємо:

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 31 січня 2025 року підписав угоду про передачу частини активів та зобов'язань неплатоспроможного АТ "Комінвестбанк" до АТ "АСВІО БАНК", який належить братам В'ячеславу та Олександру Супруненкам.

Протягом 2025 року надходження до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, склали 4930,8 мільйона гривень.