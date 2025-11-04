Видатки держбюджету: Рахункова палата планує провести більше аудитів

Рахункова палата України схвалила дорожню карту впровадження фінансового аудиту консолідованої фінансової звітності суб'єктів державного сектору.

Про це повідомляє Рахункова палата.

"Документ визначає поетапні кроки, які дадуть змогу підвищити рівень охоплення такими аудитами видатків державного бюджету та охопити 80 – 95% бюджетних призначень, передбачених головним розпорядникам коштів – об'єктам фінансового аудиту", – говориться у повідомленні.

Наразі Рахункова палата вибірково здійснює аудити консолідованої фінансової звітності головних розпорядників бюджетних коштів, яких в Україні станом на 2025 рік налічується 88.

Вона розпочинає здійснювати такі аудити щодо головних розпорядників коштів місцевих бюджетів, яких – майже 8 тисяч.

"Інституція першочергово зосереджує увагу на об'єктах контролю з найвищою стратегічною важливістю та значним обсягом затверджених їм видатків і відповідно до схваленої Дорожньої карти планує розширювати охоплення зазначеними фінансовими аудитами таких об'єктів", – говориться у повідомленні.

"Впровадження Дорожньої карти дозволить нам забезпечити системність, узгодженість і стратегічний підхід до фінансового аудиту державного сектору", – зазначила голова Рахункової палати Ольга Піщанська

"Очікуємо, що за результатами наших контрольних заходів підвищиться рівень повноти та достовірності фінансової звітності головних розпорядників коштів. Це сприятиме ефективнішому їх використанню, посиленню фінансової стабільності та підвищенню інвестиційної привабливості держави", – додала вона.

