Активісти наполягають на вдосконаленні ветеранського підприємництва

В Асоціації підприємців-ветеранів АТО (АПВА) розраховують на доопрацювання закону про ветеранське підприємництво та на затвердження дієвих механізмів підтримки ветеранського бізнесу.

Про це розповів голова АПВА, Сергій Позняк, повідомляє Укрінформ.

Він позитивно оцінив появу документа, в якому вперше у вітчизняному правовому полі визначено поняття ветеранського бізнесу та врегульовано його статус.

"Вважаю, ухвалення рамкового закону – річ правильна і важлива. Але не все в ньому влаштовує ветеранів. Скажімо, дві найбільші ветеранські бізнес-спільноти (Бізнес-асоціація захисників України, яку очолює Тарас Лелюх, і наша) були проти деяких формулювань, які з’явилися в документі до його другого читання в парламенті.

Зокрема, нас не влаштовує пункт, згідно з яким статус ветеранського бізнесу надаватимуть компаніям, які на 100% належить ветеранам", - розповів Позняк.

Такий підхід, на його думку, обмежує тих підприємців-ветеранів, котрі вже мають бізнес-партнерів із-поміж цивільних або відрахували опціони своїм працівникам.

"Людина так само воює, захищає країну, ризикує, отримує поранення, її бізнес так само втрачає, доки вона на війні. Вона повертається, а їй кажуть: вибач, друже, твій бізнес - не ветеранський, ти не маєш права на гарантовані державою преференції.

Відмовлятися від партнерів – не варіант. Адже тоді ветерани можуть зазнати більших збитків, ніж отримають переваг завдяки особливому статусу свого бізнесу", - вважає очільник АПВА.

Категоричне обмеження, поміж іншого, практично повністю позбавляє ветеранів можливості залучати інвестиції. А це вже - дискримінація порівняно із цивільними компаніями, які мають таку можливість.

Серед запропонованих ветеранськими бізнес-асоціаціями та об’єднаннями варіантів розв’язання проблеми - компромісний варіант, який навіть врахували при першому читанні законопроєкту: якщо 60% права власності належить ветеранові як кінцевому бенефіціару, бізнес вважається ветеранським. Проте з остаточної редакції закону цю норму прибрали.

"Водночас депутати із профільного комітету та керівники Мінветеранів пообіцяли, що згодом через внесення змін усі недопрацювання, на які звернула увагу ветеранська спільнота, буде виправлено. Сподіватимемося, так і станеться", - сказав Сергій Позняк.