Буданов очолив Раду з питань підтримки підприємництва

Президент України Володимир Зеленський затвердив новий склад Ради з питань підтримки підприємництва, до якої увійшли відомі українські бізнесмени, а очолив Раду Кирило Буданов.

Указ опубліковано на офіційній сторінці президента України.

Внесено зміни до указу від 27 червня 2025 року "Про Раду з питань підтримки підприємництва". Документ затверджує новий персональний склад ради.

Рада утворюється у складі голови, двох заступників голови, секретаря та інших членів ради, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Голова ради – керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

Заступниками голови затверджено Ірину Мудру, заступника керівника ОП та міністра економіки Олексія Соболева. Секретар – Лариса Яремчук, яка є першим заступником гендиректора директорату з питань соціально-економічної політики ОП.

До ради увійшли, зокрема, співзасновник ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" Геннадій Буткевич, співвласник ТОВ "РОЗЕТКА. УА" Владислав Чечоткін, головний виконавчий директор АТ "КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ" Василь Даниляк, співзасновник ТОВ "ФІНТЕХ БЕНД" Олег Гороховський, співвласник ТОВ "НОВА ПОШТА" Вячеслав Климов, співзасновниця ТОВ "ЕПІЦЕНТР К" Галина Герега та президент ТОВ "БІОФАРМА ПЛАЗМА" Костянтин Єфименко.

Аграрний сектор представляють, зокрема, гендиректор ТОВ СП "НІБУЛОН" Андрій Вадатурський та голова правління ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД" Євген Осипов.

До ради також увійшли співвласник ТОВ "М.В. КАРГО" Андрій Ставніцер, гендиректор ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" Юрій Риженков, директор ради директорів ПРАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ" Катерина Загорій, директор ПРАТ "НВО "ПРАКТИКА" Юлія Висоцька, президент корпорації "ТЕРВІН" Руслан Шостак та інші.

Нагадаємо:

Минулого року Президент підписав указ про ліквідацію 5 дорадчих органів при Офісі Президента та одночасно створив нову Раду з підтримки підприємництва. Тоді головою ради Зеленський призначив тодішнього очільника ОП Андрія Єрмака, а заступницею стала Юлія Свириденко.