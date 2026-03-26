Канали Колеснікова XSport та XSport+ йдуть з ефіру

Канали XSport та XSport+ йдуть з ефіру

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення анулювала ліцензію каналу XSport (ТОВ "Тотвельд"). Таке рішення регулятор прийняв на засіданні 26 березня.

Про це повідомив "Детектор медіа".

Також регулятор скасував реєстрацію XSport та XSport+.

Заступник голови Нацради Олег Черниш розповів, що ліцензія та реєстрації анульовані за зверненням компанії.

Як пише Mediasat, партнерам каналів надійшли листи від власників, де йдеться про припинення мовлення каналів з 1 квітня. Причиною закриття вказано несприятливу економічну ситуацію в країні.

Канал XSport мовив у мультиплексі МХ-3 компанії "Зеонбуд". Мовник вийшов в ефір у 2012 році, транслював трансляції хокею, баскетболу, боксу, футболу тощо. XSport+ розпочав мовлення у 2021 році. Власник каналів Борис Колесніков (бізнесмен та колишній нардеп від Партії регіонів).

Нагадаємо:

ТОВ "Кінокіт", яке раніше виробляло контент для телеканалу "Рада" в рамках телемарафону, зупинило роботу.