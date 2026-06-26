Надсилати документи в суд "Укрпоштою" не обов'язково

Верховний суд України остаточно легалізував в правовому полі використання для листування між учасниками процесу так званого "електронного кабінету".

Про це йдеться в постанові Верховного суду від 11 червня 2026 року.

Справа, яку розглядала колегія Касаційного господарського суду за участі Ігоря Бенедисюка, Юрія Власова та Тетяни Малашенкової, стосувалась скарги ТОВ "Еко-Бері" на рішення Західного апеляційного господарського суду щодо стягнення коштів на користь фізичної особи-підприємиці Інни Ярош.

Якщо пропустити всі перипетії цієї справи вартістю 785 тис. грн, і залишити лише найцікавіше, то в підсумку залишиться наступне.

Апеляційна інстанція залишила без руху скаргу "Еко-Бері" вказавши на необхідність усунути недоліки шляхом "доказів надіслання апеляційної скарги з додатками" Інні Ярош "(опис вкладення та фіскальний чек з відділення поштового зв'язку)". Якщо перекласти це з суддівської мови на людську, то компанія мала надати докази того, що копію скарги (направляється всім учасникам) надіслано "Укрпоштою".

Чому "Еко-Бері" не зробило цього? Річ у тім, що компанія направила відповідну скаргу, але не поштою, а через електронний кабінет адвокату Ярош – Шабану В.Г.

У своїй постанові Верховний суд пояснив, що адвокат діє у суді від імені та в інтересах клієнта тому повернення скарги через відсутність паперових квитанцій "Укрпошти" є порушенням норм процесуального права та скасував рішення апеляційної інстанції.

Нагадаємо:

Електронний кабінет офіційно запрацював 5 жовтня 2021 року. Спочатку реєстрація в ньому була добровільною, але з жовтня 2023 року наявність кабінету стала обов'язковою для державних органів, адвокатів і нотаріусів, а з 21 лютого 2024 року і для всіх юридичних осіб приватної форми власності.

Головною метою запровадження системи було спрощення правосуддя для суддів, громадян та бізнесу. Завдяки електронному кабінету учасники судового процесу мають можливість дистанційно подавати позови та докази, а також цілодобово переглядати матеріали своїх справ з будь-якої точки світу.