Верховный Суд подтвердил правомерность принудительного отчуждения акций "Укртатнафты"

Верховный Суд Украины подтвердил правомерность действий государства по принудительному отчуждению акций ПАО "ТФПНК "Укртатнафта" в условиях военного положения.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

"5 июня 2025 года Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу компании Relix Services Ltd. Решение судов первой и апелляционной инстанций об отказе в удовлетворении иска оставлено без изменений", - говорится в сообщении.

Суд подтвердил, что принудительное изъятие акций "Укртатнафты" произошло на законных основаниях. Его осуществили в соответствии с решением военного командования от 6 ноября 2022 года и положений Закона Украины "О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения".

"Это дело является одним из многих, в рамках которых компании, связанные с бывшими владельцами корпоративных прав стратегически важных предприятий, оспаривают действия государства по отчуждению акций", - говорится в сообщении.

Минюст сообщает, что судебные споры этой категории охватывают несколько типов требований: истребование акций, обжалование решений военного командования, а также изменения в менеджменте и учредительных документах компаний.

По состоянию на июнь 2025 года, в производстве судов Украины находятся 13 дел, участником в которых является Кабинет Министров Украины (процессуальный представитель - Минюст) и 2 дела ответчиком которых является государство в лице Минюста.

"Во всех указанных делах приняты решения об отказе в удовлетворении иска. Кроме того, Верховный Суд вынес окончательные судебные решения по 14 судебным делам", - говорится в сообщении.

"Формирование судебной практики Верховного Суда по делам о принудительном отчуждении корпоративных прав в пользу государства в условиях военного положения подтверждает правомерность, обоснованность и законность решений, принятых государством в интересах национальной безопасности", - убеждены в министерстве.

Принудительное отчуждение корпоративных прав ПАО "Укрнафта" и ПАО "ТФПНК "Укртатнафта" стало необходимым шагом для обеспечения обороноспособности, стабильности топливного рынка и безопасности граждан в условиях полномасштабной войны.

Напомним:

В начале ноября 2022 года НКЦБФР приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор".

Таким образом регулятор разрешил списание акций указанных предприятий со счетов частных лиц, в собственность государства.

Через несколько дней после этого бывший гендиректор сети АЗС WOG Сергей Корецкий возглавил отчужденные государством компании "Укрнафта" и "Укртатнафта".

Ранее также сообщалось, что Игорь Коломойский, бывший акционер компании "Укрнафта", заявил, что национализация акций компании - превышение полномочий. По его убеждению, отчуждение акций "Укрнафты" и "Укртатнафты" в собственность государства не было инициативой военного командования, а стало якобы следствием решения Ставки Верховного главнокомандующего.