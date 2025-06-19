Верховна Рада ухвалила законопроєкт, важливий для післявоєнної відбудови

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №7508, критично важливий для повоєнної відбудови громад і територій, що постраждали внаслідок війни.

Про це у Facebook повідомив голова комітету з питань економічного розвитку ВР Дмитро Наталуха.

Йдеться про законопроєкт про вдосконалення механізму залучення приватних інвестицій з використанням механізму державно-приватного партнерства для пришвидшення відновлення зруйнованих війною об'єктів та будівництва нових об'єктів, пов'язаних з післявоєнною перебудовою економіки України.

"Цей закон – про повернення українцям нормальної якості життя, адже він формує сучасну рамку для розвитку державно-приватного партнерства (ДПП) і дозволяє залучати приватні інвестиції і грантові кошти до відновлення державних і комунальних обʼєктів – доріг, мостів, шкіл, лікарень, житла, дитячих садків, портів, енергомереж, водопостачання", – пояснив нардеп.

"Особливо важливо, що тепер реалізація таких проєктів можлива й на локальному рівні: об’єднані громади, малі міста та села зможуть швидше запускати ініціативи у співпраці з бізнесом або міжнародними донорами", – додав він.

Закон запроваджує електронні конкурентні процедури, спрощення для малих проєктів (вартістю до 5,5 млн євро), гармонізацію з європейськими стандартами та узгодження з чинним концесійним законодавством. Він також передбачає можливість використання зовнішньої донорської підтримки.

"Це не просто інвестиційна реформа — це інструмент швидкого запуску відбудови там, де це потрібно найбільше. Саме тому його ухвалення – важливий сигнал міжнародним партнерам", – підкреслив Наталуха.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Україна потребує від 10 до 30 млрд доларів щорічних інвестицій в наступні 10 років, про що повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Денис Шмигаль відзначив, що п’ять пріоритетів швидкого відновлення залишаються в силі на цей та наступний рік. Це відбудова житла, гуманітарне розмінування, відновлення критичної інфраструктури, відновлення економіки та енергетика.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада 17 червня ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №13271-1, який стосується посилення відповідальності за корупційні правопорушення. Однією з головних змін є перегляд порогів відповідальності за недостовірне декларування та незаконне збагачення.