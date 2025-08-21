"Справа Роттердам+": Суд звільнив від відповідальності ексголову НКРЕКП Кривенко

Вищий антикорупційний суд звільнив від кримінальної відповідальності ексголову НКРЕКП Оксани Кривенко, обвинувачену у справі "Роттердам+".

Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

"ВАКС задовольнив клопотання Оксани Кривенко про звільнення її від кримінальної відповідальності у звʼязку із закінченням строків давності. Провадження щодо неї закрили, а цивільний позов в частині вимог до неї залишили без розгляду", – зазначено у повідомленні.

"Кривенко обвинувачували у службовій недбалості, повʼязаній із застосуванням формули "Роттердам+". З часу вчинення правопорушення, яке їй інкримінували, вже пройшло більш ніж 5 років, тому строки давності дійсно минули. Але варто зазначити, що закриття справи з таких підстав не має реабілітуючого характеру", – зазначає Transparency International Ukraine.

Раніше ЕП писала, шо Міністерство енергетики просуває на посаду голови "Оператора ГТС" зручну для себе кандидатуру – екс-голову Нацкомісії з енергетики та комунальних послуг Оксану Кривенко. Саме через це відбір штучно затягується вже не один місяць.

Джерела ЕП в уряді стверджують, що у планах Міненерго – подальше затягування конкурсу до моменту, поки суд не "виведе" Кривенко з під кримінальної справи.

Джерела повідомляли, що якщо такий сценарій реалізується, шлях до її призначення в стратегічно важливе підприємство буде відкритим. Відтак, тепер з високою імовірністю Кривенко призначать головою Оператора ГТС.

Раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд України відхилив клопотання захисту про закриття кримінального провадження у справі "Роттердам+". У ній фігурують посадовці Нацкомісії з енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), а також представники приватних теплогенеруючих компаній.

У справі "Роттердам+" про підозру повідомили колишнім та чинним посадовцям Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

НАБУ і САП 22 вересня 2022 року завершили розслідування у справі "Роттердам+" та відкрили матеріали стороні захисту для ознайомлення.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко прийняв рішення скасувати постанову про закриття так званої справи "Роттердам+" як незаконну та необґрунтовану.

При цьому керівник САП повністю змінив групу прокурорів у цій справі "через неефективне здійснення нагляду за дотриманням законів під час проведення досудового розслідування".

5 травня 2021 року тодішня генпрокурорка Ірина Венедіктова змінила старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні "Роттердам+" Віталія Пономаренка, який тричі закривав це провадження.

20 травня того ж року новий старший групи прокурорів Денис Демків вирішив закрити справу четверте – Національне антикорупційне бюро оскаржуватиме рішення до керівника прокуратури.

У березні 2016 року Нацкомісія затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Згідно з нею, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахувалась за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.

Формула втратила чинність у зв'язку з переходом України на новий ринок електроенергії.

8 серпня 2019 року детективи НАБУ у справі "Роттердам+" повідомили про підозру шістьом особам, зокрема ексголові Нацкомісії Дмитру Вовку та Бутовському.

За даними слідства, Вовк за попередньою змовою з групою інших осіб розробили та у 2016 році прийняли необґрунтований регуляторний акт, так звану "формулу Роттердам+".