"Дело Роттердам+": Суд освободил от ответственности экс-главу НКРЭКУ Кривенко

Высший антикоррупционный суд освободил от уголовной ответственности экс-главу НКРЭКУ Оксану Кривенко, обвиняемую по делу "Роттердам+".

Об этом сообщает Transparency International Ukraine.

"ВАКС удовлетворил ходатайство Оксаны Кривенко об освобождении ее от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Производство в отношении нее закрыли, а гражданский иск в части требований к ней оставили без рассмотрения", - говорится в сообщении.

"Кривенко обвиняли в служебной халатности, связанной с применением формулы "Роттердам+". Со времени совершения правонарушения, которое ей инкриминировали, уже прошло более 5 лет, поэтому сроки давности действительно прошли. Но стоит отметить, что закрытие дела по таким основаниям не имеет реабилитирующего характера", - отмечает Transparency International Ukraine.

Ранее ЭП писала, что Министерство энергетики продвигает на должность главы "Оператора ГТС" удобную для себя кандидатуру - экс-главу Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам Оксану Кривенко. Именно поэтому отбор искусственно затягивается уже не один месяц.

Источники ЭП в правительстве утверждают, что в планах Минэнерго - дальнейшее затягивание конкурса до момента, пока суд не "выведет" Кривенко из-под уголовного дела.

Источники сообщали, что если такой сценарий реализуется, путь к ее назначению в стратегически важное предприятие будет открытым. Следовательно, теперь с высокой вероятностью Кривенко назначат главой Оператора ГТС.

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд Украины отклонил ходатайство защиты о закрытии уголовного производства по делу "Роттердам+". В нем фигурируют должностные лица Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ), а также представители частных теплогенерирующих компаний.

В деле "Роттердам+" о подозрении сообщили бывшим и действующим чиновникам

В деле "Роттердам+" о подозрении сообщили бывшим и действующим чиновникам Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

НАБУ и САП 22 сентября 2022 года завершили расследование по делу "Роттердам+" и открыли материалы стороне защиты для ознакомления.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко принял решение отменить постановление о закрытии так называемого дела "Роттердам+" как незаконное и необоснованное.

При этом руководитель САП полностью сменил группу прокуроров по этому делу "из-за неэффективного осуществления надзора за соблюдением законов при проведении досудебного расследования".

5 мая 2021 года тогдашний генпрокурор Ирина Венедиктова сменила старшего группы прокуроров в уголовном производстве "Роттердам+" Виталия Пономаренко, который трижды закрывал это производство.

20 мая того же года новый старший группы прокуроров Денис Демкив решил закрыть дело в четвертый раз - Национальное антикоррупционное бюро будет обжаловать решение к руководителю прокуратуры.

В марте 2016 года Нацкомиссия утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Согласно ей, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считалась по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.

Формула утратила силу в связи с переходом Украины на новый рынок электроэнергии.

8 августа 2019 года детективы НАБУ по делу " Роттердам+" сообщили о подозрении шести лицам, в том числе экс-главе Нацкомиссии Дмитрию Вовку и Бутовскому.

По данным следствия, Вовк по предварительному сговору с группой других лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую "формулу Роттердам+".