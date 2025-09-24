Суд звільнив від відповідальності чергову фігурантку справи "Роттердам+"

Вищий антикорупційний суд задовольнив заяву обвинуваченої у справі "Роттердам+" Олену Антонову, яку обвинувачували у службовій недбалості.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ВАКС.

Підставою для ухвалення такого рішення стало закінчення строків давності.

Антонова входила до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

"24 вересня ВАКС задовольнив заяву обвинуваченої у справі «Роттердам+», колишньої членки НКРЕКП Олени Антонової, про звільнення її від кримінальної відповідальності у звʼязку із закінченням строків давності", – говориться у повідомленні.

"Провадження щодо Антонової закрили. Цивільний позов в частині вимог до Антонової залишили без розгляду", – повідомляє суд.

Раніше ВАКС аналогічно звільнив від відповідальності трьох інших фігурантів цієї справи — ексголову НКРЕКП Оксану Кривенко, колишніх членів НКРЕКП Олександра Формагея, Дмитра Коваленка, Бориса Циганенка та Юрія Голляка.

"Більшу частину судового засідання було витрачено на розгляд відводу прокурору, який заявили захисники. Суд відмовив у задоволенні їх клопотань про відвід", – додали у суді.

Раніше Вищий антикорупційний суд звільнив від кримінальної відповідальності ексголову НКРЕКП Оксани Кривенко, обвинувачену у справі "Роттердам+", і також у звʼязку із закінченням строків давності. Кривенко обвинувачували у службовій недбалості, повʼязаній із застосуванням формули "Роттердам+". З часу вчинення правопорушення, яке їй інкримінували, вже минуло більш ніж 5 років.

Раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд України відхилив клопотання захисту про закриття кримінального провадження у справі "Роттердам+". У ній фігурують посадовці Нацкомісії з енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), а також представники приватних теплогенеруючих компаній.

У справі "Роттердам+" про підозру повідомили колишнім та чинним посадовцям Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

НАБУ і САП 22 вересня 2022 року завершили розслідування у справі "Роттердам+" та відкрили матеріали стороні захисту для ознайомлення.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко прийняв рішення скасувати постанову про закриття так званої справи "Роттердам+" як незаконну та необґрунтовану.

При цьому керівник САП повністю змінив групу прокурорів у цій справі "через неефективне здійснення нагляду за дотриманням законів під час проведення досудового розслідування".

5 травня 2021 року тодішня генпрокурорка Ірина Венедіктова змінила старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні "Роттердам+" Віталія Пономаренка, який тричі закривав це провадження.

20 травня того ж року новий старший групи прокурорів Денис Демків вирішив закрити справу четверте – Національне антикорупційне бюро оскаржуватиме рішення до керівника прокуратури.

У березні 2016 року Нацкомісія затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Згідно з нею, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахувалась за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.

Формула втратила чинність у зв'язку з переходом України на новий ринок електроенергії.

8 серпня 2019 року детективи НАБУ у справі "Роттердам+" повідомили про підозру шістьом особам, зокрема ексголові Нацкомісії Дмитру Вовку та Бутовському.

За даними слідства, Вовк за попередньою змовою з групою інших осіб розробили та у 2016 році прийняли необґрунтований регуляторний акт, так звану "формулу Роттердам+".