В Европе упали продажи Tesla, зато вырос спрос на элекромобили Volkswagen и BMW

В феврале продажи автомобилей Tesla на 25 рынках ЕС, Великобритании, Норвегии и Швейцарии упали в среднем на 44% - до менее чем 16 тыс. единиц.

Об этом сообщает "Укравтопром" со ссылкой на данные JATO Dynamics.

В то же время на тех же рынках общий спрос на электромобили увеличился на четверть.

Продажи электромобилей Volkswagen выросли на 180% до почти 20 тыс. ед.

BMW и Mini совокупно, за месяц продали около 19 тыс. электромобилей.

Реализация китайских брендов также растет, вместе они продали больше электромобилей, чем Tesla.

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Напомним:

Стоимость акций компании Tesla в феврале потеряла 28%.