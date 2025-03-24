В Европе упали продажи Tesla, зато вырос спрос на элекромобили Volkswagen и BMW
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В феврале продажи автомобилей Tesla на 25 рынках ЕС, Великобритании, Норвегии и Швейцарии упали в среднем на 44% - до менее чем 16 тыс. единиц.
Об этом сообщает "Укравтопром" со ссылкой на данные JATO Dynamics.
В то же время на тех же рынках общий спрос на электромобили увеличился на четверть.
Продажи электромобилей Volkswagen выросли на 180% до почти 20 тыс. ед.
BMW и Mini совокупно, за месяц продали около 19 тыс. электромобилей.
Реализация китайских брендов также растет, вместе они продали больше электромобилей, чем Tesla.
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Напомним:
Стоимость акций компании Tesla в феврале потеряла 28%.