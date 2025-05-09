В ЕГР впервые появились компании с непрозрачной структурой собственности

15 компаний впервые получили отметку о непрозрачной структуре собственности в Едином государственном реестре.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Такую отметку должны получать небанковские финансовые учреждения, НБУ могут их штрафовать или лишать такие компании лицензий по закону.

Как отмечает "Опендатабот",сейчас у компании, чтобы получить лицензию для работы от НБУ, должна быть прозрачная структура собственности.

К примеру, проблемы могут возникнуть у бизнесов, где:

- нет владельца большой доли компании, то есть фактического лидера;

- циклическая собственность - когда одна компания\предприниматель владеет долей другого бизнеса, а та через цепь владельцев владеет первой (то есть своим владельцем);

- использование трастовых конструкций (распределение владения) с нарушением установленных законом требований;

- у компании появился лидер без ведома\согласия регулятора (НБУ);

- наличие номинальных владельцев - владельцы есть только "на бумаге".

Если у компании появляются признаки непрозрачности, то НБУ может оштрафовать такой бизнес, лишить лицензии или даже исключить из Государственного реестра финансовых учреждений.

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