Стало відомо, в яких регіонах України найчастіше купують нові авто

У липні найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області. Ці ринки забезпечили 63% липневих продажів нових легковиків.

Про це повідомляє Укравтопром.

Зокрема, за місяць у столиці придбали – 2162 авто. (на 5% менше, ніж торік). На Київщині було зареєстровано – 624 од. (+30%).

Реєстрацію Дніпропетровщини отримали 530 авто. (+7%). В Одеській обл. – 382 од. (+10%). На Львівщині – 360 од. (+11%).

За даними Укравтопром, бестселером липня на ринку нових авто Києва був RENAULT Duster. На Київщині, Одещині та Львівщині першість у BYD Song Plus. Мешканці Дніпропетровської обл. частіше купували HONDA eNS1.

Нагадаємо:

У липні українці придбали понад 6,4 тис. нових легкових авто. Це на 7% більше, ніж у червні, та на 1% – ніж в липні торік.