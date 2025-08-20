Стало відомо, в яких регіонах України найчастіше купують електромобілі: найпопулярніші моделі

У липні український автопарк поповнили понад 7 тис. авто на електротязі (BEV).

Про це повідомляє Укравтопром.

Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

1. Львівська область – 970 од. (88% вживані);

2. місто Київ – 884 од. (62% вживані);

3. Київська обл. – 673 од. (68% вживані);

4. Дніпропетровська обл. – 584 од. (68% вживані);

5. Одеська обл. – 400 од (69% вживані).

Зазначається, що в частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках, крім Дніпропетровщини, став BYD Song Plus. Мешканці Дніпропетровщини частіше обирали HONDA eNS1.

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:

TESLA Model Y –в м. Києві та області, на Львівщині та Дніпропетровщині; NISSAN Leaf – в Одеській обл.

Нагадаємо:

За підсумками липня сумарний обсяг сегмента електромобілів (нові, імпортовані з пробігом, внутрішні перепродажі) склав 9,7 тис., що на 9,8% більше, ніж було у червні поточного року, та на 41,1% більше відносно торішніх показників липня-2024.