Лісовий бізнес в Україні: в яких регіонах лісообробних господарств найбільше

Найбільше бізнесів, які працюють у сфері лісового господарства та лісозаготівлі, зосереджено у Житомирській (1157), Рівненській (1151), Івано-Франківській (1074), Вінницькій (1058) та Закарпатській (976) областях.

Про це йдеться в дослідженні YC.Market з посиланням на дані Єдиного державного реєстру.

Зазначається, що ці регіони традиційно мають розвинену лісову інфраструктуру, значну частку лісистих територій, а також історично сформований кластер деревообробних підприємств.

Натомість найменше зареєстрованих суб’єктів у цій сфері — в Тернопільській (291), Кіровоградській (398), Миколаївській (461), Полтавській (510) та Сумській (578) областях. Це може бути зумовлено як меншою часткою лісових ресурсів, так і відсутністю глибокої переробки деревини на місцях, підкреслюють аналітики.

За їхніми словами, якщо аналізувати саме кількість зареєстрованих компаній, то перше місце поділяють 3 регіони з однаковою кількістю компаній – 311:

• м. Київ — завдяки статусу ділової столиці та наявності офісів великих деревообробних компаній і холдингів;

• Київська область – регіон із розвиненою логістикою, складською інфраструктурою та зручним виходом на експорт;

• Закарпатська – завдяки значним лісовим ресурсам Карпат, географічному розташуванню з доступом до європейських ринків та давнім традиціям деревообробки в регіоні.

Натомість найменше компаній у цій сфері зареєстровано у Кіровоградській (55), Тернопільській (69), Полтавській (92), Сумській (97) та Миколаївській (99) областях.

"Вочевидь, на це впливає кілька факторів: зокрема, близькість деяких з регіонів до лінії військових дій. Окрім того, ці регіони мають обмежену лісову площу, що прямо впливає на низький попит на створення підприємств у лісовій сфері", – пояснюють експерти.

Водночас найбільша кількість ФОПів, зареєстрованих за КВЕДом "Лісове господарство та лісозаготівлі", зосереджена в Рівненській (980), Житомирській (971), Вінницькій (886), Івано-Франківській (844) та Хмельницькій (696) областях.

Це регіони з високим рівнем місцевої підприємницької активності та доступом до лісових ресурсів, йдеться в дослідженні.

Натомість найменше ФОПів у цій сфері зареєстровано у Тернопільській області (222), м. Києві (292), Кіровоградській (343), Миколаївській (362) та Полтавській областях (418).

Ймовірно, низький попит на підприємництво в лісовій сфері пов’язаний з відсутністю масштабних лісових угідь або високим рівнем урбанізації (як у випадку з Києвом), пояснюють аналітики.

"Загалом, впродовж 2024–2025 років сфера лісового господарства та лісозаготівлі в Україні демонструє поступове відновлення та стабілізацію. Дані щодо реєстрацій та припинень суб’єктів господарювання свідчать про вихід галузі з періоду спаду та перехід до фази зростання", – підкреслюють експерти.

