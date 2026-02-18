Активність авторинку України: в яких регіонах купували легковики найчастіше

На внутрішньому ринку України у січні через "Дію" було оформлено 37,54% (1 337) усіх угод, далі йдуть Київ (8,82%), Львівська (6,77%) та Дніпропетровська (5,08%) області.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

"Внутрішній ринок стає дедалі більш "цифровим". Покупці обирають швидкість та зручність цифрового сервісу, оминаючи за можливості потребу у фізичному відвідуванні сервісних центрів", – підкреслюють аналітики.

Щодо "свіжопригнаних" автівок Львівська область (14,89%) міцно тримає статус головного імпортера країни. Київ посідає другу сходинку (11,75%), виступаючи головним споживачем імпортованого транспорту. На третьому місці Рівненщина (10,15%). Одеська область (10,0%) замикає четвірку лідерів.

Згідно з аналітикою, у сегменті нових автомобілів столиця (23,98%) лише на декілька одиниць випередила Одеську область (23,75%).

Харківська область (12,57%) упевнено посіла третє місце, значно випередивши Дніпропетровську (8,38%) та Київську (8,15%) області.

Нагадаємо:

504 авто, які підпадають під "податок на розкіш", було ввезено в Україну торік, що у 3,2 раза менше, ніж у 2024 році. Також це найнижчий показник за останні 5 років.