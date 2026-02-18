Імпорт "розкішних" авто в Україну зменшився втричі за рік

504 авто, які підпадають під "податок на розкіш", було ввезено в Україну торік, що у 3,2 раза менше, ніж у 2024 році. Також це найнижчий показник за останні 5 років.

Про це інформує Опендатабот з посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ.

Згідно з аналітикою, кожен другий автомобіль у списку "розкішних" — Porsche Taycan: 232 авто. Загалом Porsche стали лідером luxury-сегменту із додатковим оподаткуванням: на авто цієї марки припадає 64% від загального обсягу.

Ще чверть ринку зайняли Mercedes-Benz із 126 авто. На решту преміальних марок разом припадає 11% ринку: Audi, Rolls-Royce, Aston Martin, Lamborghini, Maserati тощо.

Зазначається, що на противагу загальному імпорту, у преміум-сегменті господарюють електрокари: 65% імпортованих розкішних автівок. Ще 18% — гібриди з можливістю використання електрики разом із бензином або дизелем.

А от чисто бензинові авто, лідери загального імпорту, опинились у хвості переліку із 17%. На дизель припадають лише символічні 0,4%.

За даними аналітики, майже половину всіх розкішних авто зареєстровано у Києві та області: 236 автівок. Ще 52 авто на Львівщині, 49 на Одещині та 37 автівок на Дніпропетровщині.

Переважно, машини luxury-сегменту оформлені на людей — 82% або 413 автомобілів. На балансі бізнесу лише 18% таких авто.

"Окремої уваги заслуговує ультра-преміум сегмент. Так, 21 Rolls-Royce був завезений в Україну торік. З них 15 — електрична модель Spectre, яка коштує близько 600 тис. доларів. Також у реєстрі є 7 Aston Martin і 2 Lamborghini", – йдеться в дослідженні.

Зазначається, що під "податок на розкіш" потрапляють авто, вартість яких перевищує 3,2 млн грн, а вік — менший за 5 років. Сума податку за одну таку автівку складає 25 тисяч грн на рік.

Нагадаємо:

Кожне п'яте ввезене з-за кордону минулого року авто зареєстрували у Києві, кожне четверте – електрокар, середній вік ввезених авто складає 9 років.