В "Ябко" прокоментували звинувачення у несплаті податків

У компанії "Ябко" прокоментували звинувачення в ухиленні від сплати податків та озвучили свої обороти.

Про це у пресслужбі компанії розповіли Forbes Україна.

"В правовому полі питанням "сірого" імпорту займаються компетентні органи і коли у них є до нас питання, то ми відкрито комунікуємо, сплачуємо штрафи та усуваємо першопричину порушень", – зазначили у "Ябко".

Там додали, що з 2024 року компанія перезапустила роботу через ТОВ "Спешлтех" (до цього працювали з ТОВ "Вест Юей", але вона зазнала блокування), і станом на квітень 2025 року сплатила 175 млн грн податків.

"За результати минулорічних перевірок, ми також усунули всі виявлені порушення та оплатили штрафи", – повідомили в компанії.

Крім цього, у "Ябко" заперечили звинувачення СЕО Comfy Ігоря Хижняка про лідерство на сірому ринку.

"З огляду на зростання кількості магазинів, у 2025 році вони, ймовірно, досягнуть виторгу у 1 млрд дол. Це катастрофічне зростання з огляду на те, що з цих виторгів взагалі не сплачується жодних податків і зборів", – розповідав Хижняк в інтерв'ю Forbes Україна.

На це компанія відповіла, що працює у правовому полі, а всі точки продажу – 117 магазинів по Україні – фіскалізовані, а "кожна операція проходить через РРО відповідно до вимог законодавства".

"Ми не приховуємо обороти. Плановий оборот компанії у 2025 році — 2,5 млрд грн. Станом на квітень ми реалізували продукції на суму приблизно 500 млн грн. Звідки в пана Хижняка взялися фантастичні 1 млрд дол. — нам невідомо. Подібні заяви виглядають або як глибоке непорозуміння, або як свідома маніпуляція з метою дискредитації", – додали у пресслужбі "Ябко".

Нагадаємо:

В кінці березня 2025 року Державна податкова служба розкрила схему з ухилення від сплати ПДВ у двох відомих мереж електроніки. За інформацією джерел ЕП, йшлося про мережу "Ябко" та Yabluka.

У ДПС зазначали, що схема "дроблення бізнесу" у двох мережах призвела до ухилення від сплати ПДВ на понад 286 млн грн.