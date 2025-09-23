В Ужгороді за 80 мільйонів євро будують завод з виробництва ліків з плазми крові

Компанія "Біофарма Плазма" на 80% завершила будівництво заводу з виробництва лікарських препаратів із плазми крові в Ужгороді.

Про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

За його словами, запуск першої черги виробництва заплановано на першу половину 2026 року. На початковому етапі завод випускатиме цільові осади плазми крові, які відправлятимуть для подальшої очистки та формування готових лікарських препаратів на підприємство "Біофарма Плазма" у Білій Церкві.

Вже цього року планується початок будівництва другої черги заводу в Ужгороді, після завершення якої цільові осади будуть оброблятись на місці. Обсяги виробництва лікарських препаратів із плазми крові в Ужгороді, згідно з планом, будуть удвічі перевищувати виробництво у Білій Церкві. Планується переробляти до 1,5 млн літрів плазми крові на рік, інформує Кисилевський.

Він додав, що на підприємстві планується створити 150 робочих місць. Для навчання персоналу та запуску нового заводу в Ужгороді компанія залучатиме спеціалістів з Білої Церкви. Також компанія планує організувати співпрацю з місцевими університетами для підготовки майбутніх фахівців.

Будівництво заводу в Ужгороді почалося восени 2024 року. Обсяг запланованих інвестицій у нове виробництво - близько 80 млн євро. Підприємство орієнтуватиметься на експорт, зазначає Кисилевський.

