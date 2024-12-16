В Україні зросло виробництво пива

В Україні у січні-листопаді 2024 року виробництво пива зросло на 4,9% у порівнянні з аналогічним періодом торік.

Про це повідомляє пресслужба галузевої організації пивоварів «Укрпиво».

"Експертна оцінка обсягу виробництва пива по Україні (крім пива безалкогольного з умістом спирту до 0,5 об.%) за 11 місяців 2024 року склав – 129,8 млн дол., та становить 104,9% до аналогічного періоду 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Водночас, також зазначається, що у січні-листопаді цього року обсяги виробництва пива в Україні скоротились на 17,5%, порівняно з відповідним періодом 2021 року.

Нагадаємо:

Данська Carlsberg Group за 2023-2024 роки інвестує в український бізнес близько 2 мільярдів гривень.