Heineken призначає гендиректора з кавової галузі через низькі продажів пива

Рада директорів Heineken вперше призначила на посаду генерального директора кандидата ззовні, обравши керівника JDE Peet's Рафаеля Олівейру, оскільки пивовар бореться зі спадом попиту на пиво серед споживачів.

Про це повідомляє Financial Times.

Нідерландська група перебувала під тиском акціонерів, які вимагали призначити зовнішнього кандидата, здатного по-новому поглянути на виклики, що стоять перед компанією, яка бореться з інфляцією та падінням споживання пива.

Heineken контролюється родиною Де Карвалью-Хайнекен, яка володіє контрольним пакетом акцій та займає п'ять із восьми місць у раді директорів холдингової компанії.

За 87 років існування як публічної компанії Heineken ніколи не призначала на посаду керівника людину, яка не мала жодного стосунку до компанії, і лише один раз призначала генерального директора, який не був громадянином Нідерландів.

Бразилець-британець Олівейра приєднався до кавової компанії JDE Peet's на посаді генерального директора у 2024 році і мав очолити нового кавового гіганта Global Coffee Co, який створюється в результаті придбання групи компанією Keurig Dr Pepper в рамках угоди на суму 16 млрд євро.

Раніше Олівейра очолював підрозділ міжнародних ринків у Kraft Heinz, а до цього пропрацював 10 років у Goldman Sachs.

Олівейра очолюватиме контрольовану сім'єю компанію Heineken протягом обмеженого чотирирічного терміну, починаючи з жовтня цього року, повідомила у вівторок рада директорів.

"Він привнесе свіжий погляд, який, як очікується, додасть Heineken нових сил", — додали в компанії.

Акції Heineken піднялися більш ніж на 2% на початку торгів у вівторок.

Нагадаємо:

Продажі пива в США впали більш різко, ніж прогнозувалося: зростання цін на бензин змушує американців скорочувати витрати на розваги, і це особливо помітно у роздрібній торгівлі.

Водночас українці у 2024 році витратили на пивні напої на 7 млрд грн більше, ніж у 2023. Дохід пивоварної галузі склав 46,3 млрд грн.