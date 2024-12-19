В Україні зібрали перший промисловий урожай батату

У Білгород-Дністровському районі Одеської області завершено збирання батату на площі сім гектарів – однієї з найбільших в Україні будь-коли засіяної цією культурою.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Навіть у непростих умовах регіон може бути прикладом новаторства та ефективності. Завдяки таким ініціативам наші фермери не лише розвивають економіку, а й дарують українцям нові смаки", – написав Кіпер у соцмережах.

Раніше батат в Україні вирощували переважно на Херсонщині, але на невеликих площах.

Як пише LIGA.net, перший промисловий урожай батату зібрало фермерське господарство "Буджак".

Цього року господарство внесло американський сорт батату "борегард" (Beauregard) до офіційного реєстру сортів рослин, придатних для поширення та рекомендованих для вирощування в Україні.

До цього у реєстрі було два сорти батату, зареєстровані Харківським інститутом овочівництва.