Боротьба з тіньовим ринком: в Україні запустили бета-тестування "еАкцизу"
ЕП
Міністерство цифрової трансформації запустило бета-тестування системи обігу підакцизних товарів "еАкциз".
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
У Мінцифрі зазначили, що бета-тест еАктизу проходитиме в кілька етапів. На першому тестуватимуть:
- реєстрацію підприємств і користувачів в електронній системі;
- управління доступами представників економічних операторів;
- замовлення унікальних ідентифікаторів для вітчизняної продукції та внесення інформації про імпортовані товари з ЄС;
- інтеграцію з державними реєстрами API для тестування інтеграції з ERP-системами економічних операторів.
"еАкциз допоможе зменшити корупцію, збільшити надходження до бюджету, усунути зайву бюрократію та полегшити роботу бізнесу й життя українців, адже на полицях магазинів будуть лише якісні товари", – розповіли у Мінцифрі.
Нагадаємо:
Міністерство цифрової трансформації України працює над "еАкцизом" – електронною системою обігу тютюну та алкоголю. Бета-тест "еАкцизу" запланований на весну 2025 року.