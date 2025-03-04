Боротьба з тіньовим ринком: в Україні запустили бета-тестування "еАкцизу"

Міністерство цифрової трансформації запустило бета-тестування системи обігу підакцизних товарів "еАкциз".

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

У Мінцифрі зазначили, що бета-тест еАктизу проходитиме в кілька етапів. На першому тестуватимуть:

реєстрацію підприємств і користувачів в електронній системі;

управління доступами представників економічних операторів;

замовлення унікальних ідентифікаторів для вітчизняної продукції та внесення інформації про імпортовані товари з ЄС;

інтеграцію з державними реєстрами API для тестування інтеграції з ERP-системами економічних операторів.

"еАкциз допоможе зменшити корупцію, збільшити надходження до бюджету, усунути зайву бюрократію та полегшити роботу бізнесу й життя українців, адже на полицях магазинів будуть лише якісні товари", – розповіли у Мінцифрі.

Нагадаємо:

Міністерство цифрової трансформації України працює над "еАкцизом" – електронною системою обігу тютюну та алкоголю. Бета-тест "еАкцизу" запланований на весну 2025 року.