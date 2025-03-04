Борьба с теневым рынком: в Украине запустили бета-тестирование "еАкциза"

Министерство цифровой трансформации запустило бета-тестирование системы оборота подакцизных товаров "еАкциз".

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

В Минцифре отметили, что бета-тест еАктиза будет проходить в несколько этапов. На первом будут тестировать:

регистрацию предприятий и пользователей в электронной системе;

управление доступами представителей экономических операторов;

заказ уникальных идентификаторов для отечественной продукции и внесение информации об импортируемых товарах из ЕС;

интеграцию с государственными реестрами API для тестирования интеграции с ERP-системами экономических операторов.

"еАкциз поможет уменьшить коррупцию, увеличить поступления в бюджет, устранить лишнюю бюрократию и облегчить работу бизнеса и жизнь украинцев, ведь на полках магазинов будут только качественные товары", - рассказали в Минцифре.

Напомним:

Министерство цифровой трансформации Украины работает над "еАкцизом" - электронной системой обращения табака и алкоголя. Бета-тест "еАкциза" запланирован на весну 2025 года.