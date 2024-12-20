Боротьба з тіньовим ринком тютюну та алкоголю: Мінцифри запустить "еАкциз"

Міністерство цифрової трансформації України працює над "еАкцизом" – електронною системою обігу тютюну та алкоголю. Бета-тест "еАкцизу" запланований на весну 2025 року.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Коли впровадимо сервіс, товари можна буде відстежити протягом усього шляху – від виробника до кінцевого споживача. А кожен українець зможе перевірити легальність товару за кілька кліків через "Дію", – розповів Федоров.

За його інформацією, бізнес отримуватиме акцизні марки без бюрократії та візитів до податкової служби.

Федоров навів дані дослідження, згідно з якими середня річна частка нелегального тютюну в Україні становить 16,1%, а держава втратила 21,9 млрд грн за 2024 рік через тіньовий ринок тютюну.

"У нелегальних товарів немає акцизної марки й за них не сплачують податки, через це мільярди щорічно проходять повз бюджет, а люди купують неякісну продукцію невідомого походження", – додав Федоров.

Нагадаємо:

Обсяг чорного ринку сигарет в Україні (підробки, Duty Free, контрабанда) у жовтні зменшився з 19,1% на початок року до 12,6% у жовтні. Його найбільша складова – підроблена продукція. Це дані дослідження Kantar Україна.