"Игра окончена": спецслужбы заблокировали более 100 нелегальных онлайн-казино

В Украине завершилась масштабная операция по блокированию 133 незаконных интернет-казино, действовавших в украинском сегменте сети.

Об этом говорится в релизе Ассоциации украинских операторов игорного бизнеса, который есть в распоряжении ЭП.

Блокировку провели в соответствии с распоряжением Госспецсвязи от 1 июля, которое интернет-провайдеры были обязаны выполнить до 8 июля.

Кроме технической блокировки сайтов, остановлена финансовая инфраструктура теневого бизнеса - в частности, прекращен нелегальный процессинг платежей и заблокированы P2P-транзакции.

По данным Ассоциации, нелегальный сегмент онлайн-гемблинга ежеквартально оборачивал от 3 до 5 млрд грн.

По подсчетам АУОГБ, до половины рынка азартных игр в Украине остается в тени. По данным Минцифры, из-за этого государство ежегодно недополучает до 10 млрд грн. Для сравнения, в 2024 году легальные операторы уплатили более 17 млрд грн налогов, а за первые четыре месяца 2025 года - еще 6,4 млрд грн.

Кроме того, агентство PlayCity, которое действует под руководством Минцифры, передало в июне НКЭК запрос на блокировку 824 нелегальных казино.

К операции присоединились СБУ, Госспецсвязи, Нацкомиссия по электронным коммуникациям (НКЭК) и Ассоциация украинских операторов игорного бизнеса (АУОИБ).

Напомним:

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против владельца российского казино Pin-Up Дмитрия Пунина и связанных с казино компаний.

Новосозданное государственное агентство PlayCity сделало первый громкий шаг - аннулировало лицензию онлайн-казино PIN-UP, связанного с Россией.

Ранее, ГБР задержало номинального владельца компании, которая действовала в Украине под брендом онлайн-казино PIN-UP. Источники ЭП в правоохранительных органах сообщили, что речь идет об Игоре Зотько.

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование и направило в суд обвинительный акт в отношении директора предприятия, которое обеспечивало работу ресурса под брендом Pin-Up.