В Україні за рік впав попит на дизельні авто: популярні моделі 2024 року

У 2024 році автопарк України поповнили 73 тис. авто з дизельними двигунами, що на 14% менше, ніж у попередньому році.

Про це повідомляє Укравтопром.

З них 17,8 тис. од. нових (+28%) та 55,2 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-22%).

Отже, на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 25,6% продажів, проти 22,8% у 2023р.

Серед ввезених вживаних легковиків частка дизельних машин становила 24,8%, проти 30% роком раніше.

До ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:

RENAULT Duster - 5246 од.; VOLKSWAGEN Touareg - 1217 од.; TOYOTA Hilux - 1072 од.; PEUGEOT Landtrek - 826 од.; SKODA Kodiaq - 774 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:

RENAULT Megane - 5021 од.; SKODA Octavia - 3924 од.; VOLKSWAGEN Passat - 3731 од.; NISSAN Qashqai - 2943 од.; VOLKSWAGEN Golf - 2050 од.

Нагадаємо:

У 2024 році автопарк України поповнили 23,9 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 39% більше, ніж у 2023 році.