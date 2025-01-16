В Україні за рік впав попит на дизельні авто: популярні моделі 2024 року
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У 2024 році автопарк України поповнили 73 тис. авто з дизельними двигунами, що на 14% менше, ніж у попередньому році.
Про це повідомляє Укравтопром.
З них 17,8 тис. од. нових (+28%) та 55,2 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-22%).
Отже, на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 25,6% продажів, проти 22,8% у 2023р.
Серед ввезених вживаних легковиків частка дизельних машин становила 24,8%, проти 30% роком раніше.
До ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:
- RENAULT Duster - 5246 од.;
- VOLKSWAGEN Touareg - 1217 од.;
- TOYOTA Hilux - 1072 од.;
- PEUGEOT Landtrek - 826 од.;
- SKODA Kodiaq - 774 од.
ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:
- RENAULT Megane - 5021 од.;
- SKODA Octavia - 3924 од.;
- VOLKSWAGEN Passat - 3731 од.;
- NISSAN Qashqai - 2943 од.;
- VOLKSWAGEN Golf - 2050 од.
Нагадаємо:
У 2024 році автопарк України поповнили 23,9 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 39% більше, ніж у 2023 році.