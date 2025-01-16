В Украине за год упал спрос на дизельные авто: популярные модели 2024 года

В 2024 году автопарк Украины пополнили 73 тыс. авто с дизельными двигателями, что на 14% меньше, чем в предыдущем году.

Об этом сообщает Укравтопром.

Из них 17,8 тыс. ед. новых (+28%) и 55,2 тыс. ед. бывших в употреблении, ввезенных из-за рубежа (-22%).

На рынке новых легковушек дизельные авто охватили 25,6% продаж, против 22,8% в 2023г..

Среди ввезенных подержанных легковушек доля дизельных машин составила 24,8%, против 30% годом ранее.

В ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек попали:

RENAULT Duster - 5246 ед. VOLKSWAGEN Touareg - 1217 ед. TOYOTA Hilux - 1072 ед. PEUGEOT Landtrek - 826 ед. SKODA Kodiaq - 774 ед.

ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто:

RENAULT Megane - 5021 ед. SKODA Octavia - 3924 ед. VOLKSWAGEN Passat - 3731 ед. NISSAN Qashqai - 2943 ед. VOLKSWAGEN Golf - 2050 ед.

Напомним:

В 2024 году автопарк Украины пополнили 23,9 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV), что на 39% больше, чем в 2023 году.