В Украине за год упал спрос на дизельные авто: популярные модели 2024 года
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В 2024 году автопарк Украины пополнили 73 тыс. авто с дизельными двигателями, что на 14% меньше, чем в предыдущем году.
Об этом сообщает Укравтопром.
Из них 17,8 тыс. ед. новых (+28%) и 55,2 тыс. ед. бывших в употреблении, ввезенных из-за рубежа (-22%).
На рынке новых легковушек дизельные авто охватили 25,6% продаж, против 22,8% в 2023г..
Среди ввезенных подержанных легковушек доля дизельных машин составила 24,8%, против 30% годом ранее.
В ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек попали:
- RENAULT Duster - 5246 ед.
- VOLKSWAGEN Touareg - 1217 ед.
- TOYOTA Hilux - 1072 ед.
- PEUGEOT Landtrek - 826 ед.
- SKODA Kodiaq - 774 ед.
ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто:
- RENAULT Megane - 5021 ед.
- SKODA Octavia - 3924 ед.
- VOLKSWAGEN Passat - 3731 ед.
- NISSAN Qashqai - 2943 ед.
- VOLKSWAGEN Golf - 2050 ед.
Напомним:
В 2024 году автопарк Украины пополнили 23,9 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV), что на 39% больше, чем в 2023 году.