В Україні за рік попит на гібридні авто зріс на 40%: моделі-лідери 2024 року

У 2024 році автопарк України поповнили 23,9 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 39% більше, ніж у 2023 році.

Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що частка нових авто в цій кількості становила 57%, проти 63% торік.

В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів став кросовер TOYOTA RAV-4 (3101 од.).

Другий результат у TOYOTA Camry (781 од.).

Третій за популярністю - NISSAN Qashqai (777 од.).

В повідомленні також йдеться, що в реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у FORD Fusion US (896 од.)

Також у лідерській трійці: TOYOTA Prius (609 од.) та TOYOTA RAV-4 (586 од.).

Нагадаємо:

У 2024 році в Україні зареєстрували понад 51 700 електричних автомобілів з нульовим рівнем викидів (BEV), що на 38% перевищує показник 2023 року.