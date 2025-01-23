В Україні зменшується кількість компаній, які відкривають іноземці: чим вони займаються

У 2024 році іноземці відкрили в Україні 1 109 компаній, що майже на чверть менше, ніж у 2023 році.

Про це йдеться в повідомленні Опендатабот з посиланням на дані Єдиного державного реєстру.

"У порівнянні з 2021 роком, таких бізнесів поменшало на 60%", - розповіли Опендатабот.

Відкрили бізнес в Україні торік громадяни 78 країн. Найчастіше реєстрували компанії громадяни Туреччини — 201 бізнес (18,1% у загальній структурі), Польщі — 90 компаній (8,1%) та США — 89 бізнесів (8%).

Майже половина нових іноземних компаній були зареєстровані в Києві — 542 (48,9%). Популярними регіонами стали також Львівщина — 137 компаній (12,4%) та Одещина — 122 компанії (11%).

Найчастіше іноземні компанії займаються оптовою торгівлею (255 компаній, 23%), комп’ютерним програмуванням (109 компаній, 9,8%) та операціями з нерухомістю (86 компаній, 7,8%).

Серед новостворених компаній у 2024 році, найбільший статутний капітал має ТОВ "ДВЛ УКР" із Києва – 1,18 млрд грн. Її кінцевим бенефіціаром є громадянин Франції.

Великий статутний капітал також мають ТОВ "Трейд Солюшнз" (456,7 млн грн) та ТОВ "ДК Київ Аутлет" (335,6 млн грн), власником яких є громадянин Чехії.

Окрім цього, серед зареєстрованих компаній є ті, які мають зв’язки із відомими українськими фінансово-промисловими групами.Зокрема, Омбрі Електрікал Енерджі КО. Лімітед, власником якої є громадянин Греції, належить до групи родини Сергія та Юлії Льовочкіних. Також АП Біоенергетичний комплекс має власників із громадянством США та Австрії, проте пов’язана з концерном АВЕК (група Фельдмана).

Нагадаємо:

Серед компаній із високим рівнем добровільного виконання податкового законодавства, опублікованих Державною податковою службою (ДПС), виявили бізнеси, пов'язані з підсанкційними особами.