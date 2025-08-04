В Украине за год на 19% увеличилось количество закрытий бизнесов

За первое полугодие 2025 года в Украине успело закрыться 6 653 бизнесов. Относительно соответствующего показателя прошлого года их стало больше на 19%.

Об этом сообщает Опендатабот.

Зато за полгода 2025-го 18 277 новых компаний было зарегистрировано в Украине.

"Открытие нового бизнеса стабилизировались - в прошлом году за то же время открылось почти столько же новых бизнесов. Впрочем достичь показателей накануне полномасштабной все еще не получилось: в 2021 за полгода зарегистрировали в 1,6 раз больше юрлиц", - говорится в исследовании.

Отмечается, чточистый прирост составляет 11 624 компании - это самый низкий показатель за последние 5 лет.

Отмечается, что 97 вновь созданных компаний прекратили деятельность, даже не просуществовав и полгода. Это немного больше, чем в прошлом году - 92, но значительно меньше, чем в 2021 году - тогда таких было аж 264.

Согласно исследованию,почти треть всех новых бизнесов открылась в столице - 5 830 компаний. Далее Львовщина - 1 547 и Днепропетровщина - 1 531 компания.

В то же время больше всего закрытий в тех же регионах. Лидирует Киев - 717 компаний. Далее Львовщина - 470 предприятий и Днепропетровщина - 464 компании.

По данным Опендатабот,больше всего новых бизнесов в Украине занимается оптовой торговлей - 15% регистраций. На втором месте - общественные организации, следуют недвижимость, ИТ и агросектор. При этом быстрее всего растет именно ІТ-сфера: за год - плюс 48% новых регистраций.

В то же время общественные организации чаще всего и закрывались в этом году - 11% от общего количества закрытий.

Напомним:

В 2024 году иностранцы открыли в Украине 1 109 компаний, что почти на четверть меньше, чем в 2023 году.