Дев’ять років склав середній вік нововвезених в Україну авто – дослідження

Кожне п'яте ввезене з-за кордону минулого року авто зареєстрували у Києві, кожне четверте – електрокар, середній вік ввезених авто складає 9 років.

Про це повідомляє Опендатабот.

Майже півмільйона авто завезли з-за кордону в Україну у 2025 році за даними Міністерства внутрішніх справ. Це на 17% більше, ніж у 2024-му, проте все ще на третину менше, ніж до початку повномасштабної, говориться у повідомленні.

Середній вік ввезених авто складає 9 років. Кожен п'ятий ввезений транспортний засіб був зареєстрований у Києві. А кожне четверте авто, яке перетнуло кордон, було електричним, що навіть більше, ніж кількість імпортованих дизельних автівок, зазначають аналітики.

Марка Volkswagen зберігає статус лідера, а Tesla Model Y утримає першість серед моделей авто.

444 860 транспортних засобів імпортували в Україну торік. Це на 17% більше, ніж у 2024-му, проте все ще на третину менше, ніж у 2021 році.

"Україна залишається ринком вживаних авто: понад 70% імпорту торік — це саме авто з пробігом.

Середній вік ввезеного транспорту за рік не змінився: 9 років. До порівняння, у 2021 середній вік нововвезених автівок був 11 років", – говориться у публікації.

"На цьому тлі траплялися й справжні автомобільні раритети: від мопеда Honda Monkey 1967 року до класичного Chevrolet Corvette 1971 року.

Навіть електросегмент має своїх "ветеранів": найстарішому електромобілю, Peugeot iOn, уже 15 років", – зазначають аналітики

Напередодні повернення податків на ввезення електроавто, такі машини мали неабиякий попит — це кожне четверте авто, яке перетнуло кордон торік.

Електрички навіть обійшли за популярністю дизельні машини: 109 309 електрокарів проти 94 014 дизельних.

Проте лідерство все одно за бензиновими авто: 195 059 транспортних засобів, зазначають аналітики.

З 504 люксових авто, які підпали під податок на розкіш, половина теж була електричними.

Найбільш запитаною маркою авто став Volkswagen, водночас Tesla Model Y стала найпопулярнішою імпортованою автівкою року.

Втім варто зазначити, що Volkswagen лідирує у 20 областях. Винятками стала Одеська область, де лідерство несподівано взяв BMW, у Чернігівській та Донецькій — Renault, а в Херсонській області лідером став мото-бренд Spark.

Якщо ж дивитися виключно на електромобілі, тут картина ще однозначніша — Tesla стала брендом № 1 у 22 регіонах країни, поступившись лише в Закарпатській області Volkswagen та у Сумській — китайському BYD.

Майже кожен п'ятий ввезений транспортний засіб був зареєстрований у столиці: 80 425 авто.

Львівщина утримує друге місце — 51 730 автівок. До п'ятірки лідерів також увійшли Київщина (28 179), Дніпропетровщина (26 311) та Рівненщина (23 608).

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у січні українці зменшили імпорт електричних автомобілів у 14 разів.

У грудні 2025 року український автопарк поповнили понад 32,8 тисячі авто на акумуляторних джерелах живлення (нових та з пробігом), що у 8,6 раза більше, ніж роком раніше.

У 2025 році поповнення українського парку склало 278 628 легковиків з пробігом, котрі прибули із-за кордону та були поставлені на перший облік. Це на 22% більше, ніж у 2024 році.