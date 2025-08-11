Сигнал для ринку: в Україні вперше за 10 років залучили бізнес до модернізації водоканалу

Перший за десять років кейс залучення приватного капіталу до модернізації водоканалу у пілотному режимі працює на Львівщині.

Про це повідомив голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин в інтерв’ю Forbes Ukraine.

Він розповів, що Агентство веде переговори з міжнародними компаніями щодо концесій і державно-приватного партнерства у галузі міської інфраструктури.

Один з проєктів – пілот із модернізації водоканалу на Львівщині, де приватний інвестор вкладатиме кошти, а держава – гарантуватиме умови. Розкривати більше деталей він відмовився.

Видання вважає, що йдеться про проєкт "Трускавецьводоканалу" із залучення приватного партнера строком до 30 років з інвестиційною складовою близько 20 млн євро, про який у липні повідомляло Міністерство розвитку громад та територій.

"Якщо цей кейс спрацює, це буде сигнал для ринку: "можна заходити", – зазначив Сухомлин.

За його словами, для цього для цього держава має виробити реальні тарифи і зрозумілі правила гри.

