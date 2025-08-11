Сигнал для рынка: в Украине впервые за 10 лет привлекли бизнес к модернизации водоканала
Первый за десять лет кейс привлечения частного капитала к модернизации водоканала в пилотном режиме работает на Львовщине.
Об этом сообщил глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин в интервью Forbes Ukraine.
Он рассказал, что Агентство ведет переговоры с международными компаниями по концессиям и государственно-частному партнерству в области городской инфраструктуры.
Один из проектов - пилот по модернизации водоканала на Львовщине, где частный инвестор будет вкладывать средства, а государство - гарантировать условия. Раскрывать больше деталей он отказался.
Издание считает, что речь идет о проекте "Трускавецводоканала" по привлечению частного партнера сроком до 30 лет с инвестиционной составляющей около 20 млн евро, о котором в июле сообщало Министерство развития общин и территорий.
"Если этот кейс сработает, это будет сигнал для рынка: "можно заходить", - отметил Сухомлин.
По его словам, для этого для этого государство должно выработать реальные тарифы и понятные правила игры.
