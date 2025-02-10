В Украине упал спрос на подержанные авто: самые популярные модели
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В Украине в январе 2025 года автопарк пополнили 14 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа. Относительно января 2024 года этот показатель уменьшился на 16%.
Об этом сообщает Укравтопром.
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 46,6%.
Далее следуют:
- дизельные - 24,4%;
- электромобили - 20,5%;
- гибриды - 4,5%;
- авто с ГБО - 4%.
Средний возраст подержанных машин, которые в январе перешли на украинские номера, составляет 10 лет.
В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:
- VOLKSWAGEN Golf - 714 ед;
- SKODA Octavia - 543 ед;
- RENAULT Megane - 527 ед;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 407 ед;
- AUDI Q5 - 395 ед;
- VOLKSWAGEN Passat - 359 ед;
- NISSAN Leaf - 355 ед;
- TESLA Model Y - 341 ед;
- NISSAN Rogue - 322 ед;
- TESLA Model 3 - 312 ед.
Напомним:
В январе 2025 года ввезли около 2600 подержанных легковушек из США, что на 3% меньше, чем в тот же период 2023 года.