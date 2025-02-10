В Украине упал спрос на подержанные авто: самые популярные модели

В Украине в январе 2025 года автопарк пополнили 14 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа. Относительно января 2024 года этот показатель уменьшился на 16%.

Об этом сообщает Укравтопром.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 46,6%.

Далее следуют:

дизельные - 24,4%;

электромобили - 20,5%;

гибриды - 4,5%;

авто с ГБО - 4%.

Средний возраст подержанных машин, которые в январе перешли на украинские номера, составляет 10 лет.

В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:

VOLKSWAGEN Golf - 714 ед; SKODA Octavia - 543 ед; RENAULT Megane - 527 ед; VOLKSWAGEN Tiguan - 407 ед; AUDI Q5 - 395 ед; VOLKSWAGEN Passat - 359 ед; NISSAN Leaf - 355 ед; TESLA Model Y - 341 ед; NISSAN Rogue - 322 ед; TESLA Model 3 - 312 ед.

Напомним:

В январе 2025 года ввезли около 2600 подержанных легковушек из США, что на 3% меньше, чем в тот же период 2023 года.