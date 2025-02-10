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В Украине упал спрос на подержанные авто: самые популярные модели

Виктор Волокита — 10 февраля, 09:14
В Украине упал спрос на подержанные авто: самые популярные модели
Getty Images

В Украине в январе 2025 года автопарк пополнили 14 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа. Относительно января 2024 года этот показатель уменьшился на 16%.

Об этом сообщает Укравтопром.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 46,6%.

Далее следуют:

  • дизельные - 24,4%;
  • электромобили - 20,5%;
  • гибриды - 4,5%;
  • авто с ГБО - 4%.

Средний возраст подержанных машин, которые в январе перешли на украинские номера, составляет 10 лет.

В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:

  1. VOLKSWAGEN Golf - 714 ед;
  2. SKODA Octavia - 543 ед;
  3. RENAULT Megane - 527 ед;
  4. VOLKSWAGEN Tiguan - 407 ед;
  5. AUDI Q5 - 395 ед;
  6. VOLKSWAGEN Passat - 359 ед;
  7. NISSAN Leaf - 355 ед;
  8. TESLA Model Y - 341 ед;
  9. NISSAN Rogue - 322 ед;
  10. TESLA Model 3 - 312 ед.

Напомним:

В январе 2025 года ввезли около 2600 подержанных легковушек из США, что на 3% меньше, чем в тот же период 2023 года.

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