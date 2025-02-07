Попит на вживані авто з США падає: які моделі везли до України в січні

У січні 2025 року ввезли близько 2600 вживаних легковиків з США, що на 3% менше, ніж у той самий період 2023 року.

Про це повідомляє Укравтопром.

Найбільше завозять бензинові авто – 42% усіх імпортованих машин. Електрокари майже зрівнялися з ними за популярністю – 41%. Гібриди та дизельні моделі склали по 6%, а на авто з ГБО припало 5%.

Зазначається, що середній вік уживаних авто, що прибули з Америки, – 6,1 року.

У списку лідерів традиційно домінують електрокари Tesla. Найпопулярніші моделі:

Tesla Model Y – 331 одиниця

Tesla Model 3 – 307 одиниць

Ford Escape – 171 одиниця

Jeep Cherokee – 163 одиниці

Nissan Rogue – 132 одиниці

Нагадаємо:

Українці впродовж 2024 року придбали майже 41,7 тис. вживаних легковиків із США. Відносно 2023 року попит зріс на 46%.