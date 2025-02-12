В Украине упал спрос на китайские авто: популярные модели
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В январе 2025 года украинцы приобрели 819 легковых авто, ввезенных из Китая, что на 40% меньше, по сравнению с январем 2024 года.
Об этом сообщает Укравтопром.
Из этого количества: новых - 674 ед. (-24%); подержанных - 145 ед. (-69%) ед.
Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили - 82%.
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:
- BYD Song Plus - 155 ед;
- ZEEKR 001 - 59 ед;
- ZEEKR 7X - 41 ед;
- VOLKSWAGEN ID.4 - 39 ед;
- AUDI Q4 e-tron - 39 ед.
Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:
- ZEEKR 001 - 18 ед;
- ZEEKR 7X - 15 ед;
- POLESTAR 2 - 11 ед;
- VOLKSWAGEN ID.4 - 10 ед;
- AUDI Q4 e-tron - 8 ед.
Напомним:
В Украине в январе 2025 года автопарк пополнили 14 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа. Относительно января 2024 года этот показатель уменьшился на 16%.