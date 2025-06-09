В Украине упало производство на металлургическом рынке

В Украине в мае 2025 года металлурги сократили производство основных видов продукции. В апреле были лучшие показатели.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные ОП "Укрметаллургпром".

Так, в мае было произведено 664,7 тыс. т чугуна, что на 2,3% меньше, чем в апреле, 635,8 тыс. т стали (-8,1%), 547,0 тыс. т металлопроката (-4,2%).

Также сокращение объемов производства наблюдается и по сравнению с показателями прошлого года: чугуна - на 1,3%, стали - на 13,8%, проката - на 11,8%.

По итогам пяти месяцев работы отрасли положительную динамику демонстрирует только производство чугуна, которое в январе - мае 2025 года выросло на 5,9% по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года.

Зато объемы произведенной стали уменьшились на 2,5%, производство же металлопроката сократилось на 2,4%.

Напомним:

Европейский Союз еще на три года продлил приостановление действия защитных мер в отношении импорта железа и стали из Украины.